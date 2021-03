Die Polizei ist am Wochenende in Mannheim gegen mehrere Hundert Personen aus der Tuning- und Partyszene vorgegangen. Bei einer Großkontrolle im Stadtteil Lindenhof stoppten Beamte fast 150 Fahrzeuge mit rund 300 Insassen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Gegen alle Personen wurden Platzverweise ausgesprochen, teilweise drohen Anzeigen. Zuvor hatten sich mehrere Anwohner über aufheulende Fahrzeugmotoren und überlaute Musik aus Fahrzeugen beschwert. Laut Polizei verlagerte sich das Geschehen nach der Kontrolle in die Mannheimer Innenstadt. Nachdem sich dann auch dort die Anwohner wegen lauter Hupkonzerte beschwerten, stoppte die Polizei weitere 108 Fahrzeuge und nahm auch hier die Personalien auf.