Porträt: Zentralarchiv zur Geschichte des Judentums

Das "Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland" erhält neue Räumlichkeiten. Es wurde 1987 gegründet, um Dokumente des Neubeginns jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoa zu sichern.

Das "Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland" erhält neue Räumlichkeiten. Der Zentraltrat der Juden in Deutschland hatte sein Heidelberger Zentralarchiv 1987 gegründet, um Dokumente des Neubeginns jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoa zu sichern. Um Zeugnisse des Neuanfangs aufzubewahren, nach dem nationalsozialistischen Massenmord an sechs Millionen europäischen Juden.