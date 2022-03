Rücksichtsloser Porsche-Fahrer verletzt Radfahrerin

per Mail teilen

Ein laut Polizei rücksichtsloser Porsche-Fahrer hat in der Mannheimer Innenstadt eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Er war schon zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen.

An einer roten Ampel habe der 34-Jährige am Montagabend im Stand mehrfach den Motor laut aufheulen lassen, so die Polizei. Beim Umschalten auf Grün gab er dann Vollgas und fuhr blitzartig los, obwohl eine 23-jährige Radfahrerin die Fahrbahn noch nicht vollständig überquert hatte. Die Frau wurde von dem Auto erfasst, stürzte auf das Fahrzeug und wurde durch die Luft geschleudert.

Zeugen helfen, Unfallversursacher bleibt untätig

Während sich mehrere Zeugen um die schwer verletzte Frau kümmerten, blieb der Unfallverursacher laut Polizei untätig. Der Porsche und der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Die Ärzte beurteilen den Zustand der verletzten Frau laut Polizei als kritisch.