Gründer Udo Dahmen: Mannheimer Popakademie "eine Erfolgsgeschichte"

Musikbusiness und Popmusik als Studienfächer - Die Mannheimer Popakademie feiert am Mittwoch 20-jähriges Bestehen. Ihr Angebot hat sie über die Jahre der Branche angepasst.

Seit dem Gründungsjahr 2003 haben laut der Mannheimer Popakademie etwa 1.000 Studierende dort ihren Abschluss gemacht. Etwa 80 Prozent der Absolventen, je zur Hälfte Frauen und Männer, fänden einen Job in der Musikbranche, so Co-Geschäftsführer und Mitgründer Udo Dahmen. Er bezeichnet die Popakademie als "Erfolgsgeschichte".

Künftig, sagt Udo Dahmen, liege ein Fokus in den Popakademie-Studiengängen auch auf dem Einsatz von KI (Künstliche Intelligenz) in der Popmusik, sowie auf digitalen Vermarktungs-Strategien unter anderem in den sozialen Netzwerken, die sich ständig veränderten.

Musikbusiness, Popmusikdesign, Weltmusik

In der Einrichtung gibt es unter anderem die Bachelor- und Master-Studiengänge Popmusikdesign, Musikbusiness und Weltmusik. Die Popakademie ging aus der Rockstiftung des Landes Baden-Württemberg hervor. Das Ziel: Die Förderung der regionalen Musikszene in Baden-Württemberg.

Popakademie-Absolventin: Hit-Schreiberin Alice Merton

Unter den Popakademie-Absolventen ist zum Beispiel Alice Merton, die 2016 mit ihrem Lied "No Roots" großen Erfolg hatte. Oder Musik-Unternehmer Michael Stockum, der in Berlin jahrelang "Four Music" leitete - das Plattenlabel der Hiphop-Band "Die Fantastischen Vier".

Festakt zum Jubiläum: Video-Grußbotschaft von Udo Lindenberg

Zum Jubiläums-Festakt am Mittwoch in der Alten Feuerwache in Mannheim wird "Panikrocker" Udo Lindenberg per Videobotschaft grüßen, außerdem steht jede Menge Musik von Popakademie-Bands auf dem Programm. Die baden-württembergische Kunstministerin Petra Olschowski (Bündnis 90/Grüne) wird ebenso eine Rede halten wie der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Popakademie-Co-Geschäftsführer und Mitgründer Udo Dahmen. Dahmen hat für den Sommer dieses Jahres seinen Abschied von der Popakademie angekündigt.

Berühmte Absolventen der Mannheimer Popakademie Viele Absolventinnen und Absolventen haben nach ihrem Abschluss an der Mannheimer Popakademie Karriere gemacht und Erfolge gefeiert. Vier Beispiele: 1) Alice Merton. 2017 erhielt sie Gold für ihren Song "No Roots". Der Song wird zum internationalen Ohrwurm. Auch die Popakademie erhält von ihr eine Goldene Schallplatte. 2) Sänger Joris (Hit 2015 mit dem Lied "Herz über Kopf") hat an der Popakademie den Bachelor-Studiengang Popmusikdesign absolviert. 2014 unterzeichnete Joris noch während seines Studiums einen Plattenvertrag beim Musiklabel "Four Music". 2016 gewann er drei ECHO-Preise. 3) Konstantin Gropper, Sänger und Kopf der Gruppe "Get Well Soon", hat schon drei erfolgreiche Alben veröffentlicht und gilt als einer der gefeiertsten deutschen Songwriter seiner Generation. 4) "Jewelz & Sparks", ein bis zur Coronapandemie weltweit erfolgreiches und gefeiertes Electro-House-DJ-Duo, bestehend aus Julius Voigtländer und Gregor Brechmann. Beide lernten sich während ihres Popakademie-Studiums in Mannheim kennen. Aktuell sind sie weniger auf den Bühnen dieser Welt zu sehen, sie definieren sich nun vorwiegend als reines Produzenten-Projekt.

Kritik an der Popakademie im Gründungsjahr 2003

Rückblick: Rund um die Eröffnung der Popakademie im Jahr 2003 gab es auch Kritik an der neuen Einrichtung. Unter anderem von Musikern, die bezweifelten, dass Popmusik im Rahmen eines Studiums erlernbar wäre.

"(Jimi) Hendrix auf der Popakademie - das wäre ein schlechter Witz, oder?"

Popakademie-Absolvent Hessler: "Keine akademische Musik"

Teilweise Widerspruch von Popakademie-Absolvent Christoph Hessler, Kopf der Rock-Band "The Intersphere". Die Musiker der Band lernten sich alle während des Studiums an der Popakademie kennen.

"Es hängt immer noch davon ab, was ein Künstler darstellt, wie er nach außen wirkt - ich glaube, das kann man nicht wirklich lernen. Aber wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir keine akademische Musik machen, sondern unseren eigenen Stil entwickeln konnten."

Popakademie mit erweitertem Repertoire

Die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Popakademie ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Unterdessen hat sie in den vergangenen 20 Jahren ihr inhaltliches Repertoire erweitert - unter anderem mit einem Bachelor-Studiengang Weltmusik und internationalen Kooperationen mit Hochschulen unter anderem in den USA, in Australien und Neuseeland.