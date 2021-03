In Schwetzingen hat ein so genanntes Pop-Up-Impfzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Es soll stark mobilitätseingeschränkten Menschen über 80 Jahre weite Wege in große Impfzentren ersparen. Vom Astrazeneca-Impfstopp ist die Einrichtung nicht betroffen.

Das evangelische Lutherhaus in Schwetzingen ist das erste Pop-Up-Impfzentrum im Rhein-Neckar-Kreis. Dort werden die Impfungen von mobilen Impfteams verabreicht, die zuvor in Alten- und Pflegeeinrichtungen unterwegs waren. Laut Landratsamt sollen in den kommenden Tagen und Wochen weitere 39 Pop-Up-Impfzentren in der Region - beispielsweise in Gemeindehäusern, Sporthallen oder Rathäusern - entstehen. In der Schwetzinger Einrichtung erhalten diese Woche zunächst knapp 200 Menschen eine Impfung.

Viele Impfwillige müssen warten

Viele andere Menschen müssen aber weiter auf eine Impfung warten, denn die Bundesregierung hat sämtliche Impfungen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca bis auf Weiteres ausgesetzt. Davon betroffen sind laut Kreis etwa 4.900 Menschen, die in dieser Woche eigentlich geimpft werden sollten. Landrat Stefan Dallinger hofft, dass die Impfkampagne bald weitergehen kann.

Pop-Up-Impfzentren verimpfen Moderna

Insgesamt sind in den beiden Kreisimpfzentren in Sinsheim und Weinheim und dem zentralen Impfzentrum in Heidelberg schon über 90.000 Menschen geimpft worden - mehr als ein Drittel von ihnen bereits zum zweiten Mal. Auch wenn derzeit unklar ist, wie es mit dem Impfstoff von Astrazeneca weitergehen wird: Die Pop-Up-Impfzentren des Kreises sind davon nicht betroffen. Dort sollen in den kommenden Tagen und Wochen rund 9.000 über 80-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna versorgt werden.