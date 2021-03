108 Polizistinnen und Polizisten treten im Frühjahr ihren Dienst im Polizeipräsidium Mannheim an. Grund dafür ist laut Polizeipräsidium eine Einstellungsoffensive des Landes Baden-Württemberg. Bereits Anfang März begrüßte Polizeipräsident Stenger 76 junge Polizei-Nachwuchskräfte. Sie sollen künftig vor allem die Polizeireviere in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis, sowie die Einsatzzüge und die Verkehrspolizei verstärken. Am 1. April treten weitere 32 frisch ausgebildete Polizeibeamte ihren Dienst in Mannheim an.