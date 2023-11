Kot-Schmierer verletzt Polizisten in Mannheim schwer mit dem Messer

per Mail teilen

Ein Polizist ist Dienstagnacht in Mannheim durch Messerstiche schwer verletzt worden, als er einen Kot-Schmierer verfolgte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Ein Polizist ist in Mannheim schwer verletzt worden, als er einem Mann als Tatverdächtigen von Kot-Schmierereien auf den Fersen war. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Zwei Polizisten verfolgten den 43-jährigen Mann gegen 23 Uhr in der Mannheimer Neckarstadt. Er soll für die Kot-Schmierereien an der Außenfassade einer Kindertagesstätte verantwortlich sein.

Auf der Flucht plötzlich zugestochen

Als einer der Polizisten zu ihm aufschloss, stach der Mann unvermittelt auf den Polizisten ein und flüchtete wieder. Der Polizeibeamte wurde durch den Messerangriff schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Haftbefehl gegen 43-Jährigen

Der andere Polizist nahm den Mann fest, indem er drohte, die Schusswaffe einzusetzen. Es erging am Mittwoch Haftbefehl gegen den 43-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.