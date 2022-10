Mannheimer Polizei mit neuem Führungs- und Lagezentrum

In Mannheim ist am Montag das neue Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums vom Land Baden-Württemberg übergeben worden. Dafür wurde das historische Gebäude aufgestockt.

Das neue Führungs- und Lagezentrum (FLZ) ist im neuen Dachgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes in der Mannheimer Innenstadt untergebracht. Baubeginn war im Jahr 2018. Umbau und Erweiterung haben laut Landesbetrieb Vermögen und Bau rund 15 Millionen Euro gekostet.

Laut Polizei gehen im FLZ etwa 280.000 Meldungen pro Jahr ein, darunter 50.000 Notrufe. Im Jahresdurchschnitt lösen diese Meldungen rund 750 Polizeieinsätze täglich aus.

Neues Mannheimer Führungs- und Lagezentrum bietet mehrere Vorteile

Torben Wille, Leiter des Mannheimer Führungs- und Lagezentrums (FLZ) sagte am Rande der Einweihungsfeier am Montag, das neue Zentrum biete gleich mehrere Vorteile: Einmal hätten die dort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen jetzt Sichtkontakt untereinander. Zuvor seien sie in verschiedenen Räumen untergebracht gewesen. Zweiter Vorteil, so Wille: Die moderne Technik. Und drittens könne man jetzt bei Tageslicht arbeiten, während das Lagezentrum zuvor in mehreren eher dunklen Räumen untergebracht war.

Neues Führungs- und Lagezentrum im Polizeipräsidium Mannheim SWR

"Hier laufen bis zu 60 Einsätze gleichzeitig."

🆘 Ein neues Führungs- und Lagezentrum - noch besser noch schneller reagieren! 🆘 👉 Heute wurde das neue Führungs- und Lagezentrum in L 6 #Mannheim offiziell übergeben: https://t.co/UBeR4bDGCP https://t.co/Mh5bSAOopl

Mannheimer Polizeipräsidium: Das größte im Land

Das Polizeipräsidium Mannheim ist eigenen Angaben zufolge das größte in Baden-Württemberg. 2014 wurden im Rahmen der Polizei-Reform das frühere Mannheimer Präsidium und die Polizeidirektion Heidelberg zusammengelegt. Das Polizeipräsidium Mannheim ist zuständig für rund eine Million Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.