Polizeihundestaffel trainiert im alten SWR Studio

Wohnungseinbrüche, Demonstrationen, Suche nach Drogen oder Leichen, bewaffnete Täter – typische Einsatzlagen für die Hundestaffel am Polizeipräsidium Mannheim. Damit in der Realität keine Fehler passieren, trainieren die Hundeführer fleißig mit ihren Vierbeinern. Seit Kurzem finden die Übungen an einem ganz besonderen Ort statt – und zwar in dem alten SWR Studio in Mannheim.