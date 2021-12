Polizeigewerkschaft beklagt wachsende Gewaltbereitschaft

Die wachsende Gewaltbereitschaft bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen bereitet der Gewerkschaft der Polizei Sorgen. Ein Mannheimer Sprecher der Polizeigewerkschaft sagte dem SWR, die Aggressionen gegen Polizeibeamte nähmen immer mehr zu. Die Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänge ließen ihren Frust über die Corona-Politik an den Einsatzkräften aus. Insbesondere die Tatsache, dass inzwischen in den sozialen Netzwerken zu Gewalt gegen Polizisten auch in deren privatem Umfeld aufgerufen werde, gebe Anlass zur großer Sorge. So riefen Protestler im Internet etwa dazu auf, Polizisten anzuzeigen, um so an deren Namen und Privatadresse zu gelangen. Am vergangenen Montag waren bei "Montagsspaziergängen" in Mannheim 13 Polizisten verletzt worden.