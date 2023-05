Frau wird bei Messerangriff in der Mannheimer Neckarstadt schwer verletzt

per Mail teilen

Ein Streit in der Mannheimer Neckarstadt-West hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann soll eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

In Mannheim im Stadtteil Neckarstadt-West hat es am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben, weil ein Mann eine Frau mit einem Messer angegriffen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, gab es in einem Café einen Streit zwischen dem Mann und der Frau. Im Verlauf des Streites soll der Mann ein Messer gezogen haben und auf die Frau eingestochen haben.

Die Mittelstraße in der Neckarstadt-West war während des Einsatzes gesperrt

Der Mann, der bei dem Streit offenbar auch verletzt wurde, stellte sich wenig später der Polizei und wurde festgenommen. Er kam, genauso wie die Frau, schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund des Einsatzes war die Mittelstraße für den Verkehr etwa drei Stunden lang gesperrt. Die genauen Hintergründen des Angriffs sind laut Polizei noch unklar.