Zwei Hausbewohner in Viernheim sind am Dienstagnachmittag in Streit geraten. Einer der Männer soll den anderen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Das SEK war im Einsatz.

Nachdem ein Streit zwischen zwei Hausbewohnern in der Innenstadt von Viernheim in Hessen eskalierte, waren die Polizei und Spezialkräfte zwei Stunden im Großeinsatz. Sondereinsatzkommando nimmt Mann mit Waffe widerstandslos fest Das Spezialeinheitskommando (SEK) der Polizei konnte am Abend einen 42-jährigen Mann widerstandslos festnehmen. Er soll seinen 46-jährigen Kontrahenten im Streit mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Für Außenstehende bestand keine Gefahr, so die Polizei. Sie hatte die Straße rund um das Wohnhaus weiträumig abgesperrt. Gegen den Tatverdächtigen ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Hintergründe für den Streit sind noch unklar.