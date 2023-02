Durch den Gebrauch einer Polizeiwaffe ist ein Mann am Montag auf einem Spielplatz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Die Ermittlungen zum Einsatzablauf dauern an.

Die Polizei in Weinheim wurde am Montagnachmittag zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern gerufen. Während des Einsatzes haben die Polizeikräfte ihre Schusswaffe benutzt, wobei einer der Männer verletzt wurde. Wie schwer der Mann verletzt wurde beziehungsweise wie viele Schüsse fielen, ist bislang unklar. Darüber machte eine Polizeisprecherin keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

Weinheim: "Bedrohungslage" auf Spielplatz

Ausgangspunkt war offenbar eine "Bedrohungslage": Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Männer, die sich auf einem Spielplatz aufhielten, miteinander in Streit geraten. Eine Mutter alarmierte daraufhin offenbar die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, ging demnach einer der beiden Männer mit einem Messer auf die Polizeikräfte los. Die hätten sich zunächst mit Pfefferspray gewehrt und daraufhin "von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht", so die Polizei. Der Mann sei dabei verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden.

Stadt Weinheim: Keine Gefahr mehr

Die Stadt Weinheim teilte am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, es drohe keine Gefahr mehr. Oberbürgermeister Manuel Just (CDU) dankte der Polizei per Mitteilung für den schnellen und angemessenen Einsatz.

Polizeieinsatz am Spielplatz Katzenlauf beendet. Ein Mann, der eine andere Person mit dem Messer bedroht hat, wurde im Einsatz verletzt. Es droht keine Gefahr! @PolizeiMannheim https://t.co/15ctfoQo7R

Oberbürgermeister Just dankt Eltern

Bei einem so sensiblen Ort wie einem Kinderspielplatz sei ein professioneller Zugriff entscheidend, um Menschen zu schützen. Am wichtigsten sei es, dass Eltern und Kinder nicht angegriffen oder verletzt wurden, so Just. Außerdem dankte der Oberbürgermeister den Eltern, die schnell die Polizei alarmiert hätten. Sie hätten so "Zivilcourage mit Augenmaß und Übersicht gezeigt".