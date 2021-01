In Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es am Freitagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Nach ersten Ermittlungen waren kurz vor 20 Uhr ein 20-Jähriger und ein 25-Jähriger mit zwei Männern im Alter von 28 und 30 Jahren vor einem Imbiss in Streit geraten. Der Streit eskalierte, der 30-Jährige wurde durch einen Messerstich verletzt. Außerdem soll einer der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Danach seien die beiden Jüngeren geflüchtet, hätten sich aber kurz darauf der Polizei gestellt. Der durch den Messerstich verletzte 30-Jährige wurde noch in der Nacht in einem Krankenhaus behandelt; Lebensgefahr bestand nach ersten Einschätzungen nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen alle Beteiligten aufgenommen. Worum es bei dem Streit ging, ist derzeit noch unklar.