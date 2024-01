In Mannheim hat die Polizei am Freitagnachmittag einen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Er leistete zunächst Widerstand und musste fixiert werden.

Nach einem mehrstündigen Einsatz haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) in der Mannheimer Neckarstadt einen 47-jährigen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot angerückt. Aus dem Hochhaus war gegen 10 Uhr am Vormittag eine Bedrohungslage gemeldet worden.

Der Tatverdächtige kurz nach der Festnahme in Mannheim. SWR

Tatverdächtiger leistete Widerstand

Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber dem SWR, bei der Festnahme habe der Mann Widerstand geleistet. Vor dem Haus war er auf einer Trage zu sehen. Dabei war der Tatverdächtige an den Händen fixiert. Der 47-Jährige werde nun in die medizinische Betreuung und dann weiter in ein psychiatrisches Zentrum gebracht, so die Polizeisprecherin gegenüber dem SWR weiter.

Man habe davon ausgehen müssen, dass der Mann bewaffnet gewesen sei, deshalb habe sich der Einsatz so lange hingezogen. Ob der Mann tatsächlich bewaffnet war, wurde bislang nicht bestätigt.

Für andere Bewohner des Hauses habe keine Gefahr bestanden. Die Lage sei "stationär" und ausreichend abgesichert gewesen. Verletzte gab es nicht.

SEK-Einsatz am Neckarufer. SWR

SEK in Mannheim im Einsatz

Zunächst kursierte das Gerücht, es handele sich um eine Geiselnahme. Das bestätigte sich nicht. Der ursprüngliche Notruf ging direkt bei der Polizei ein. Begleitet wurde der SEK-Einsatz von einer Drohne am und über dem Haus.

Was und warum der Mann überhaupt in diese Situation kam, ist nicht bekannt. Alles weitere sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.