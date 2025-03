per Mail teilen

Ein 27-jähriger Mann hat in Mannheim eine Frau angegriffen, verletzt und sich dann in einem Haus verschanzt. Spezialkräfte der Polizei konnten den Verdächtigen festnehmen.

Nach einem Angriff auf eine 63 Jahre alte Frau am Montagvormittag haben Spezialkräfte der Polizei den verdächtigen Mann festgenommen. Laut Polizei hatte sich der 27-Jährige zuvor in einem Wohnhaus im Mannheimer Stadtteil Lindenhof verschanzt. Die Einsatzkräfte hatten das Gebäude zunächst umstellt und sich dann Zutritt zum Haus verschafft. Der Mann ließ sich ohne Gewalt widerstandslos festnehmen, so ein Polizeisprecher vor Ort. Nach derzeitigem Stand wurde bei der Festnahme niemand verletzt. Ob der Täter bewaffnet war, ist noch nicht bekannt.

Wie schwer die Frau bei dem Angriff am Montagmorgen verletzt wurde, ist nach wie vor unklar. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei müsse ermitteln, ob es sich um eine gefährliche Körperverletzung oder ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. Die Polizei geht von einem Streit innerhalb der Familie aus. Worum es genau ging, können die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit nicht sagen. Sie machen auch keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinander stehen.

Ein Mann soll eine Frau im Mannheimer Stadtteil Lindenhof angegriffen haben. Danach hatte er sich in einem Haus verschanzt. SWR

Polizei: Keine Gefahr für Bevölkerung

Das Gelände in der Nähe des Waldparks war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Nach SWR-Informationen waren auch Spezialkräfte der Polizei mit dem Hubschrauber aus Göppingen gekommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht, da sich der Mann alleine in dem Gebäude befand.

Der Tatverdächtige befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat laufen. Die Staatsanwaltschaft müsse jetzt prüfen, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt, so ein Sprecher der Polizei.