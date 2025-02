Einsatz am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch: Technischer Defekt war Auslöser

Die Polizei rückte am frühen Dienstagnachmittag zu einem Einsatz am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch aus. Es war ein Fehlalarm. Ein technischer Defekt war Auslöser des Alarms.

Der Alarm an der Schule war gegen 13:10 Uhr ausgelöst worden. Die Polizei rückte mit bewaffneten Kräften aus. Jetzt teilt die Polizei mit, dass nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst hat, möglicherweise durch einen Stromausfall. Die Schule war mit starken Kräften kontrolliert worden. Die Kontrolle der Schule wurde gegen 14:35 Uhr beendet. Die Schüler, die noch in den Gebäuden waren, sind nach und nach aus der Schule entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.