Die Polizei in Walldorf fahndet nach einem Exhibitionisten. Demnach hatte sich der Mann am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr vor einem Hotel in der Hardtstraße entblößt und zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen gezeigt. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß. Die Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Er soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, 1,70 Meter groß und dicklich, mit Glatze und einem runden Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.