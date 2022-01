Polizei und Feuerwehr mit mehr Personal an Silvester

Polizei und Feuerwehr in der Rhein-Neckar-Region verstärken in der Silvesternacht ihr Personal. Die Zahl der zusätzlichen Polizei-Beamten bewege sich im dreistelligen Bereich, so ein Mannheimer Polizeisprecher. Auch die Feuerwehr stockt an Silvester ihr Personal auf. Trotz des diesjährigen Feuerwerk-Verkaufsverbots erwartet zum Beispiel die Mannheimer Feuerwehr viele Einsätze in der kommenden Nacht. Grund, so Amtsleiter Karlheinz Gremm: Viele Menschen hätten noch etliche Böller und Raketen aus den vergangenen Jahren aufbewahrt. Unterdessen gilt neben scharfen Corona-Regeln auf vielen öffentlichen Plätzen in der gesamten Region in der kommenden Nacht ein Aufenthaltsverbot von Gruppen von mehr als zehn Personen. Auf vielen dieser Plätze ist es auch verboten, Feuerwerkskörper zu zünden. In Mannheim gilt zudem auf mehreren zentralen Plätzen ein Alkoholverbot. Einige Örtlichkeiten sind zu Silvester auch komplett gesperrt: Darunter der Heidelberger Schlossgarten und der Schlosspark in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis).