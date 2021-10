Gefahr durch umstürzende Bäume im Rhein-Neckar-Raum

Der Sturm sorgte seit Donnerstagmorgen für viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Letztere hatte am Mittag damit begonnen, für Ordnung auf Mannheims Straßen zu sorgen.

Die Mannheimer Feuerwehr musste am Donnerstag oft ausrücken, vor allem wegen umgestürzter Bäume und abgedeckter Dächer. Gegen Mittag waren die Einsatzkräfte unterwegs, um die Straßen von losen Ästen und entwurzelten Bäumen zu befreien. Aufräum- und Sicherungsarbeiten, damit keine Unfälle passieren.

Eine verletzte Person in Sinsheim

Eine Person wurde im Bereich Sinsheim durch einen herabfallenden Ast verletzt, wie die Polizei mitteilte. Genaueres ist nicht bekannt. Die Neckarauer Straße 227 ist auch am Donnerstagnachmittag noch in beide Richtungen gesperrt. An einem Gebäude waren am Morgen mehrere umgestürzte Kamine gemeldet worden. Auch am Mittag bestand weiterhin die Gefahr, dass sich Teile des Dachs lösen. Die K4102 zwischen Mückenloch und dem Neckarhäuser Hof war zeitweise aufgrund eines umgestürzten Baumes in beiden Richtungen gesperrt. In der Heidelberger Straße in Dossenheim stürzte ein Starkstrommast um. Die Stadtwerke waren vor Ort, um diesen zu reparieren.

Polizei und Feuerwehr ziehen erste Bilanz

Die Feuerwehr hat am Donnerstagmittag eine erste Bilanz gezogen: Insgesamt 209 Notrufe hat es bisher gegeben, 96-mal musste die Feuerwehr ausrücken. Stand Donnerstagmittag gab es keine Verletzten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, müsse erst noch ermittelt werden, so die Feuerwehr. Im Zusammenhang mit dem Unwetter hat die Mannheimer Polizei zwischen 6 Uhr und 13 Uhr insgesamt rund 200 Einsätze verzeichnet.

Sturm schwächt ab

Bis zum Mittag bestand noch immer die Gefahr von schweren Sturmböen im Rhein-Neckar-Raum mit bis rund 100 Kilometern pro Stunde, in Hochlagen auch Orkanböen von 120 Kilometern pro Stunde. Zum Nachmittag schwächte sich der Sturm langsam ab, am Abend dann deutlicher.

Größtes Problem waren umgestürzte Bäume

Nicht nur bei der Feuerwehr, auch bei der Polizei waren die meisten Notrufe aufgrund umgestürzter Bäume. Die Bruder-Grimm-Grunschule in Mannheim-Feudenheim musste sogar teilweise evakuiert werden, weil ein halbentwurzelter Baum drohte, auf das Gebäude zu stürzen. Die Feuerwehr fällte daraufhin den Baum. In Eberbach musste kurzzeitig der Strom abgeschaltet werden, da ein Baum auf eine Stromleitung gefallen war. Es kam es zu Beeinträchtigungen in einigen Stadtteilen Eberbachs. Außerdem musste die Feuerwehr ein Baugerüst in der Bahnhofstraße sichern, dass umzustürzen drohte. An der Straßenbahnhaltestelle "Luisenpark" in Mannheim-Neuostheim blockierte ein umgestürzter Baum die Straßenbahnschienen. An der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West (Rhein-Neckar-Kreis) an der A6 lag ein umgestürzter Baum in der Ausfahrt. In Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) sei eine Ampel herabgestürzt, so die Polizei. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gab es viele Einsätze, laut Polizei vor allem wegen umgestürzter Bäume.

Wegen Unwetters geschlossen

Stadtparks und Friedhöfe in #Mannheim heute geschlossen. Die Stadt bittet außerdem, Grünanlagen mit hohem Baumbestand aufgrund der Gefahr von umstürzenden Bäumen aktuell zu meiden.

Einige Einrichtungen hatten aufgrund des Unwetters am Donnerstag geschlossen, wie zum Beispiel der Heidelberger Zoo. Auf dessen Webseite steht: "Aufgrund des starken Unwetters bleibt der Zoo heute vorsorglich geschlossen. Das Zoo-Leuchten fand nicht statt." Luisen- und Herzogenriedpark in Mannheim blieben am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen, wie die Stadt online mitteilte. Auch die Friedhöfe waren zu. Trauerfeiern wurden aber abgehalten. Das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises warnte davor, in den Wald zu gehen - auch noch in den kommenden beiden Tagen.

Donnerstagfrüh gab es einen Einsatz auf der A6 bei Hockenheim-West, weil ein Baum auf die Fahrbahn gefallen war. Priebe/pr-video

#Sturmtief #Ignatz: Bitte verzichten Sie auch in den nächsten Tagen auf Waldbesuche! Es besteht Gefahr durch herabstürzende Äste.

Lkw blockierte Speyerer Rheinbrücke

Ein Lkw war aufgrund des Sturms am Donnerstagmorgen auf der Speyerer Rheinbrücke umgekippt. Priebe/pr-video

#Rheinbrücke #Hockenheim #Speyer #Sturm Die Gefahrenstelle wurde inzwischen vollständig geräumt. Die Fahrbahn ist wieder frei.

Am Donnerstagfrüh hatte laut Polizei eine Sturmböe den Anhänger eines Lastwagens erfasst, so dass der umkippte. Anschließend fuhren noch weitere Lkw in die Unfallstelle und verkeilten sich ineinander. Die Brücke zwischen Hockenheim und Speyer war zeitweise gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder geräumt.