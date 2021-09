Mutmaßlicher Tankstellen- und Supermarkträuber in U-Haft

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mehrere Überfälle in der Region verantwortlich sein soll. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, sitzt der 18-Jährige bereits seit Anfang Juli in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter war im Juni nach einem Einbruchsversuch festgenommen worden. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass er vermutlich auch für zwei Raubüberfälle in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) verantwortlich ist. Dort soll er eine Tankstelle und einen Supermarkt überfallen haben. Er erbeutete dabei jeweils über tausend Euro, so die Polizei. An beiden Tatorten fanden die Ermittler ein Messer, dass dem 18-Jährigen zuzuordnen ist. Inzwischen hat der Mann laut Staatsanwaltschaft die Taten gestanden.