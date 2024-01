Polizei sucht Reh-Gehege-Aufschneider

Stand jetzt befinden sich nach Angaben des Besitzers noch 16 Rehe in dem etwa 4 Hektar großen Gehege bei Billigheim. Der Besitzer bezeichnet sich selbst als Hobby-Damwild-Züchter, er ist pensionierter Beamter. Der oder die Täter haben den Zaun um das Gehege laut dem Besitzer in der Vergangenheit jeweils an verschiedenen Stellen aufgeschnitten. Das passiere seit etwa zehn Jahren. Seitdem seien insgesamt 50 seiner Rehe ausgebüxt. Dabei, so der Besitzer, sei durch die Zaunschnitte und die entlaufenen Tiere ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden. Bei der Polizei hat sich bis jetzt noch kein Zeuge gemeldet, sagte ein Sprecherin.