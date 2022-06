Die Polizei sucht den Fahrer eines braunen Audi mit bulgarischem Kennzeichen. Der Mann hat laut Polizeibericht am Donnerstag in den Mannheimer Quadraten eine 36-Jährige, ihren Ehemann und die Kinder mit dem Auto gefährdet. Als die Frau den Fahrer zur Rede stellte, spuckte der Mann sie an und fuhr los. Dabei verletzte er die Frau schwer am Arm.