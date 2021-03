Ein vermisster 57-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Grasellenbach (Kreis Bergstraße) ist aufgefunden worden. Laut Polizei hat er keine ernsthaften Verletzungen, war aber unterkühlt. Der Mann war seit Donnerstagnachmittag vermisst. Die Suche war in der Nacht ergebnislos unterbrochen worden. An der Suche waren Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und die Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwaldkreis beteiligt. Sie fanden den 57-Jährigen am Freitagvormittag im Bereich eines Natursteine-Steinbruchs.