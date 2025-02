per Mail teilen

Ein 20-jähriger Mann ist mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Mannheimer Innenstadt gefahren. Eigentlich gilt dort Tempo 20. Die Polizei konnte den Fahrer stoppen.

Am Dienstagabend hat die Polizei einen jungen Mann, der mit viel zu hoher Geschwindigkeit in der Mannheimer Innenstadt unterwegs war. Und das nicht zum ersten Mal.

Der 20-Jährige war der Polizei bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Mannheimer Fressgasse, einer Nebenstraße der Fußgängerzone, aufgefallen. Der Fahrer beschleunigte seinen hochmotorisierten Sportwagen auf Höhe des Quadrats Q7 auf über 100 Kilometer pro Stunde. Mit geringem Abstand sei der Fahrer an zwei Fahrradfahrern vorbei gerast, die in der gleichen Richtung unterwegs waren.

Polizei konnte Raser in Mannheim stoppen

Eine Polizeistreife konnte den Fahrer wenig später stoppen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts an der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen. Der Führerschein des 20-jährigen Rasers wurde von den Beamten einbehalten. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor schon mit ähnlichem Verhalten aufgefallen war.