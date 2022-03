Verstöße: Polizei stoppt Hochzeits-Korso

Bei einem Hochzeits-Autokorso in Heidelberg mit rund 20 Fahrzeugen ist es laut Polizei am Sonntag zu mehreren Verstößen gekommen. Unter anderem fuhren zwei Autos bei rot über die Ampel. Deswegen habe eine Straßenbahn-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Beamten stoppten den Konvoi schließlich und kontrollierten die Insassen mehrerer Fahrzeuge. Aus einem Fahrzeug habe ein 25-Jähriger Schüsse aus einer Pistole in die Luft abgegeben, so die Polizei. Im Fahrzeug des Mannes entdeckten die Beamten unter anderem drei Schreckschusswaffen sowie einen Teleskopschlagstock. Sein Beifahrer hatte ein Einhandmesser dabei. Gegen beide wird wegen Verstoßes des Waffengesetzes ermittelt.