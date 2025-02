Polizei nimmt in Hardheim betrunkenen Lkw-Fahrer fest

per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer war am Dienstagabend offenbar betrunken auf der A81 und der B27 unterwegs. Als die Polizei ihn stoppte, versuchte er zu flüchten. Die Nacht verbrachte er in einer Zelle.

Ein 35-jähriger offenbar betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend bei seiner Festnahme randaliert. Der Sattelzug war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, als er auf der B27 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) in Richtung Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) unterwegs war. Er soll mehrere rote Ampeln ignoriert und in Schlangenlinien gefahren sein. Zuvor war er laut Polizei über die A81 gefahren.

Lkw-Fahrer flüchtet bei Blutabnahme im Krankenhaus

Ein Zeuge meldete den Sattelzug der Polizei. Die Beamten stoppten den Fahrer auf Höhe einer Tankstelle bei Hardheim. Dabei fuhr der Mann auf den Gehweg und beschädigte eine Sandsteinmauer. Für einen Atem-Alkoholtest war der Mann laut Polizei zu betrunken. Er gab außerdem an, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Deshalb wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen.

Bei Festnahme Polizistin verletzt

Dort versuchte der 35-Jährige allerdings trotz eines Gipsverbands am Arm zu fliehen. Die Beamten holten ihn ein. Bei der Festnahme wehrte er sich heftig und verletzte eine Polizistin. Die Nacht verbrachte er daraufhin in einer sogenannten Gewahrsamszelle. Am Mittwochmorgen wurde der Mann gegen Zahlung einer Kaution entlassen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Laster mit weißer Zugmaschine, hellem Auflieger und polnischem Kennzeichen auf der B27 oder der A81 gesehen haben.