Maskierter Eindringling in Ladengeschäft

Polizeieinsatz in Heidelberg

Polizeieinsatz in Heidelberg Maskierter Eindringling in Ladengeschäft

In Heidelberg hatte sich über Nacht ein Waschbär Zutritt in ein Modegeschäft verschafft. Polizei und Tierrettung fingen ihn am frühen Morgen ein.