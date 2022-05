Die Polizei sucht weitere Zeugen nach dem Raser-Auftritt eines 22-Jährigen in einem Mercedes CLS 500 in Mannheim. Der Fahrer war am Donnerstag mit über 120 Kilometern pro Stunde in der Augusta-Anlage unterwegs, so der Polizeibericht. Die Polizei stoppte ihn am Planetarium. Gegen den Fahrer wird wegen Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Der Führerschein wurde einbehalten.