Die Polizei hat am Ostersonntag in der Rhein-Neckar-Region 37 Bäckereien und Konditoreien geschlossen. Diese hatten geöffnet, obwohl das nach der neuen Corona-Verordnung nicht erlaubt war.

Laut Polizei gab es offenbar Verwirrung, was nach der Corona-Verordnung an den Feiertagen erlaubt ist und was nicht. So seien die Betreiber aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis davon ausgegangen, dass sie öffnen dürfen.

Hinweise bei Polizei eingegangen

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben vormittags zahlreiche Hinweise bekommen, dass Bäckereien und Konditoreien geöffnet seien. Diesen Hinweisen sei man nachgegangen und habe die Betriebe geschlossen. Laut Polizei hatten viele Betreiber ihre Geschäfte geöffnet, weil sie die neuen Regelungen der Corona-Verordnung nicht kannten, die über das übliche Ladenöffnungsgesetz hinausgehen.