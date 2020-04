Kontrollen am Wochenende

Kontrollen am Wochenende Polizei Mannheim: Nur wenige Bürger verstoßen gegen Corona-Regeln

Nur wenige Bürger in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis haben am Wochenende gegen Corona-Regeln verstoßen. Das gab die Polizei bekannt. Die meisten Verstöße gab es aber in Mannheim.