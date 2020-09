Polizisten aus Mannheim und aus Frankreich unterstützen einander bei den Ermittlungen wegen mutwillig verletzter und teils toter Pferde auf beiden Seiten der Grenze. Seit Juni wurden in der Rhein-Neckar-Region vier Stuten und drei Fohlen schwer verletzt, ein Tier musste eingeschläfert werden. Wegen ähnlicher Fälle in Frankreich haben französische Polizisten Kontakt mit den Ermittlern in Mannheim aufgenommen. Die Fälle sollen nach Angaben eines Sprechers der Mannheimer Polizei verglichen werden. Bislang gebe es allerdings noch keine Hinweise, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte. Am Montag hatte die französische Polizei einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, drei Pferde misshandelt zu haben. Die Polizei in der Rhein-Neckar-Region will Pferdebesitzern helfen, die Tiere zu schützen. Am Mittwochabend findet eine zweite Präventionsveranstaltung in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) statt.