In einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Käfertal hat die Polizei am Montagabend eine Geburtstagsfeier mit insgesamt 18 Beteiligten aufgelöst. Nachbarn hatten sich über Partylärm in einer Wohnung im ersten Obergeschoss beschwert. An der Wohnungstür machte ein Zettel auf die Geburtstagsfeier aufmerksam. Nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen wurde den Beamten geöffnet. In der Wohnung befanden sich insgesamt 15 Erwachsene, zwei Kinder und eine Jugendliche, die nach Polizeiangaben lautstark feierten. Der Wohnungsinhaber sei zunächst uneinsichtig gewesen und habe die Party fortsetzen wollen. Nach längerer Diskussion konnten ihn die Beamten mit Unterstützung seiner Gäste überzeugen, die Feier zu beenden. Den Gastgeber und die volljährigen Gäste erwarten nun ein Bußgeldverfahren.