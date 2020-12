In Heidelberg ist am Samstag ein "Glühwein-Spaziergang" aus dem Ruder gelaufen. Viele Glühweintrinker hielten sich nicht an die Corona- Abstandsregeln und standen ohne Masken und dicht gedrängt - bis die Polizei einschritt.

Laut Polizei waren es bis zu 200 Glühweintrinker, die sich am späten Samstagnachmittag im Ortskern des Heidelberger Stadteils Rohrbach versammelt hatten. Der "Glühweinspaziergang" sei von vier Gaststätten organisiert und durchgeführt worden. Die Gäste aßen und tranken ihre gekauften Getränke und Speisen aber auf der Straße. Von einem Spaziergang war nichts zu sehen. dpa Bildfunk Picture Alliance Bußgelder gegen 70 Personen Die Polizei löste die Ansammlung auf. Fast niemand habe Abstand gehalten oder einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Insgesamt seien elf Streifen mit 22 Beamtinnen und Beamten notwendig gewesen, um die Situation aufzulösen. Die Polizei konnte die Identitäten von rund 70 Personen feststellen. Gegen sie werden Bußgeldverfahren eingeleitet. "Wer in Zeiten von hohen Infektionszahlen glühweinselig dicht zusammensteht, ohne die Corona-Regeln zu beachten, gefährdet sich und vor allem auch andere. Dieses Verhalten ist unsolidarisch und absolut nicht hinnehmbar. Die Verstöße werden konsequent geahndet und ein Bußgeld zur Folge haben." Polizeipräsident Andreas Stenger Bußgelder für "Veranstalter"? Ob auch die Verantwortlichen der Gaststätten, die im Vorfeld den "Glühweinspaziergang" offensiv beworben hatten, mit einem Bußgeld rechnen müssen, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg war vor Ort und beendete den Verkauf gegen 18 Uhr. Weitere Glühwein-Verkaufsstellen in Heidelberg Auch an anderen Verkaufsstellen in der Altstadt und am Römerkreis standen laut Polizei bis zu 20 Personen in Kleingruppen zusammen. Sie konsumierten ihren gekauften Glühwein sofort und verstießen teilweise gegen die Abstandregeln der Corona-Verordnung.