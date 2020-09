per Mail teilen

Laute Musik im Freien, alkoholisierte Feiernde und genervte Anwohner: Im Mannheimer Jungbusch hatte es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte gegeben. Die "Nachtschicht" soll für Ruhe sorgen - laut Polizei ist das Projekt bislang ein Erfolg.

Im Mannheimer Partyviertel Jungbusch soll die sogenannte Nachtschicht seit Juli Konflikte lösen und für Ruhe sorgen. Laut Polizei funktioniert das Projekt bislang gut. "Die ersten Erfahrungen zeigen mir, dass wir uns gemeinsam mit allen Beteiligten auf dem richtigen Weg befinden, um einen Interessensausgleich zu gewährleisten", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. Die niedrigschwellige Ansprache des Teams vermeide Eskalationen. Ziel sei es, eine Balance zwischen dem gastfreundlichen Jungbusch mit Ausgehkultur und Nachtleben und den Bedürfnissen der Anwohner herzustellen, so Stenger.

Diese "Balance" hatte es in der Vergangenheit nicht immer gegeben. Gerade während den Club-Schließungen während der Corona-Pandemie hatten sich immer wieder Partys ins Freie verlagert. Es war zu Konflikten mit Anwohnern gekommen, die sich durch den Lärm gestört fühlten. Auch deswegen wurde die "Nachtschicht" ins Leben gerufen. Drei Männer und eine Frau vom Gemeinschaftszentrum Jungbusch sind nun seit Juli im Viertel an den Wochenenden unterwegs.

"Effiziente" Zusammenarbeit zwischen "Nachtschicht" und Polizei

SWR Aktuell Beitrag vom 29. August über die "Nachschicht":

Die "Nachtschicht" versucht bei Konflikten zu vermitteln und achtet auf das Einhalten der Corona-Regeln. Bei Spannungen können sie die Lage sondieren, bereits befrieden oder die zunächst im Hintergrund agierende Polizei informieren. "So wird ein effizientes und lagebezogenes Einschreiten mit perfektem Timing ermöglicht", sagte der Polizeichef. Von den Bewohnern kommen nach Stengers Worten überwiegend positive Rückmeldungen. Der gemeinsamer Ansatz von Stadt, Quartiersmanagement, Polizei, Bewohnern und Gastronomie werde geschätzt.

Polizei: Alkohlverkaufsverbot hat sich im Jungbusch bewährt

Auch das Alkoholverkaufsverbot an den Wochenenden habe sich laut Polizei bewährt. "Nicht nur wesentlich weniger Menschen waren alkoholisiert, auch das häufig dadurch einhergehende Aggressionspotenzial war deutlich geringer", sagte Polizeipräsident Stenger. Das seit kurzem geltende Verbot soll Störungen der Nachtruhe minimieren und helfen, die Corona-Regeln durchzusetzen. 50 Prozent der tätlichen Angriffe auf Polizeibeamte gingen laut Stenger auf Alkoholkonsum zurück. Deshalb solle Alkohol in der Party-Zone nicht mehr unbegrenzt verfügbar sein.

Der Straßenverkauf von Alkohol im Jungbusch ist per Allgemeinverfügung der Stadt seit dem 11. September am Freitag und Samstag von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages untersagt. Das Verbot gilt zunächst bis zum 4. Oktober 2020. Im Jungbusch leben etwa 6.000 Menschen aus 80 Ländern. Die "Nachtschichtler" werden von der Stadt für jeweils 30 Stunden im Monat bezahlt. Die Schichten an den Wochenenden reichen von 22 Uhr bis 3 Uhr des nächsten Tages.