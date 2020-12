Der Katzenbuckel, höchster Berg im Odenwald, hat sich in den vergangenen Tagen zum Top-Ausflugsziel in der Region entwickelt. Im verschneiten Gelände seien unzählige Familien mit Kindern und Schlitten unterwegs, außerdem Wanderer, heißt es bei der Gemeinde Waldbrunn, die deswegen erneut zur Einhaltung der Abstandsregeln aufruft, denn: Während die Kinder einzeln den Hang hinunter rodelten, stünden die dazugehörigen Erwachsenen nicht selten in Gruppen beieinander, viele ohne Mundschutz. Insbesondere bei den kalten Temperaturen sei die Ansteckungsgefahr aber auch draußen hoch. Weil es schon in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ansturm auf den Katzenbuckel gekommen war und weiterer Schnee angesagt ist, will nun die Polizei vermehrt Streifen am Katzenbuckel vorbeischicken, um die Ausflügler an die geltenden Abstandsregeln zu erinnern. Für die halbwegs geordnete Zu- und Abfahrt an den Berg hat die Gemeinde inzwischen eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.