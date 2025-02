Polizei sammelt 94-jährige Tramperin in Heidelberg auf

Eine 94-jährige Frau hat am Mittwoch für Aufsehen in Heidelberg gesorgt, weil sie per Anhalter nach Hause wollte. Eine Polizeistreife bemerkte die Seniorin und kam ihr zu Hilfe.

Weil eine Seniorin in der Kälte vergeblich auf einen Bus wartete, versuchte sie schließlich zu trampen. Polizisten waren in der Nähe und brachten die 94-Jährige zurück nach Hause in ihre Seniorenresidenz.

Polizei bemerkte die Seniorin nahe der Heidelberger Stadthalle

Die Seniorin stand am Mittwoch mit einer Krücke und ausgestrecktem Daumen an der Straße in der Nähe der Heidelberger Stadthalle. Seit mehr als einer halben Stunde hatte sie auf einen Bus gewartet. Als keine Hilfe in Sicht war, entschied sie sich kurzerhand, es per Anhalter zu versuchen.

Eine Polizeistreife bemerkte die ungewöhnliche Situation und sprach die Seniorin an. Schließlich boten die Polizisten der Frau ihre Hilfe an und brachten sie sicher in ihre Seniorenresidenz. Dort wurde sie bereits sehnsüchtig erwartet, heißt es.