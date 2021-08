Die Polizei muss sich zunehmend mit "Krawall-Tourismus“ auseinandersetzen – das hat der designierte Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar gesagt. Kurz bevor es an Pfingsten auf der Heidelberger Neckarwiese zu massiven Ausschreitungen gekommen war, habe es in den sozialen Medien eine Anfrage aus Hamburg gegeben, ob sich die lange Fahrt im Hinblick auf die zu erwartenden Auseinandersetzungen auch lohne, so Kollmar im dpa-Interview. Dieses Phänomen der Verabredung von Menschen aus ganz Deutschland über soziale Medien zur gemeinsamen Randale sei ein eher neues Phänomen – vor Corona hab es das so nicht gegeben. Früher hätten Beamte in Einzelfällen nächtliche Griller oder Gruppen mit Musikboxen zurechtweisen müssen, aber Flaschenwürfe gegen die Polizei und damit verbundene Körperverletzungen, so wie in Heidelberg, habe es nicht gegeben.