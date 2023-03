Polizei führt Tempomessungen in Rhein-Neckar-Region durch

Beim Aktionstag "Speedmarathon" führt die Polizei in der Rhein-Neckar-Region Geschwindigkeitsmessungen durch. Sie will damit auf Gefahren durch zu schnelles Fahren hinweisen.

Kontrollstelle am Mannheimer Friedrichspark-Stadion

An einer Kontrollstation an der B 36 in Mannheim südlich des alten Friedrichspark-Eisstadions haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen immer wieder Autos, Lkw oder Motorräder von der Straße gewunken, die zu schnell unterwegs waren. Teilweise ahndeten die Beamten an den kontrollierten Fahrzeugen auch Mängel wie abgefahrene Reifen.

Zwei Polizeibeamte haben sich mit einer Laserkamera auf einer Wiese in der Nähe der Rheinpromenade postiert. SWR

Polizisten mit Laserkamera auf Wiese mit Blick auf B 36

Wen die Beamten aus dem Verkehr ziehen und kontrollieren, bekamen sie per Funk von einem Zwei-Mann-Team etwa 500 Meter südlich Richtung Rheinpromenade mitgeteilt. Dieses Team hatte sich mit einer Laserkamera auf einer Wiese mit Blick auf die Straße postiert.

Die Polizei misst am Aktionstag auch in Mannheim die Geschwindigkeit. SWR

Polizei: Reduzierte Geschwindigkeit - weniger Verletzte

Die Haupt-Unfallursache sei nicht angepasste Geschwindigkeit, so die Polizei Mannheim. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen laut Polizei, dass die Reduzierung der Geschwindigkeit innerorts schon um zwei Kilometer pro Stunde die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent senkt.

Vorgehen der Polizei Mannheim beim "Speedmarathon"

Die Polizei misst am Donnerstag im Rahmen des Aktionstags "Speedmarathon" an Stellen, die als Unfallschwerpunkte oder als Raserstrecken gelten. Darunter zum Beispiel auch die L 535 bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis).

"Es wird gemessen und die jeweiligen Betroffenen werden sofort angehalten. Dann gibt es ein Gespräch mit den Beamten und bei entsprechenden Überschreitungen auch Bußgelder."

Aktionstag wird einmal im Jahr durchgeführt

Der Aktionstag "Speedmarathon" findet einmal im Jahr statt. Er wird vom europaweiten Polizei-Netzwerk ROADPOL organisiert. Ziele des Netzwerks seien unter anderem weniger Verkehrs-Unfall-Opfer, Erfahrungsaustausch der europäischen Verkehrspolizeibehörden und Koordination europaweiter Einsätze und Kampagnen.

Die Ergebnisse des Geschwindigkeits-Mess-Aktionstags "Speedmarathon" will die Polizei Mannheim am Freitag bekannt geben.