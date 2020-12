per Mail teilen

Die Polizei in Mannheim hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einer flüchtigen Person gefahndet. Hintergrund war offenbar eine körperliche Auseinandersetzung im Stadtteil Jungbusch. Dabei soll laut Polizei auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Offenbar wurde dabei ein Mensch verletzt. Zu genaueren Hintergründen wollte die Polizei am Morgen keine Angaben machen. Die Fahndung laufe weiter, für die Bevölkerung bestehe aber nach derzeitigem Stand keine Gefahr.