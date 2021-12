Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 31-jährige Mann war in der Nacht vor Heiligabend über ein Gerüst in das Obergeschoss eines Wohnhauses in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) eingedrungen. Dort durchsuchte er das Innere und versuchte, verschiedene Gegenstände zu entwenden. Die herbeigerufenen Sicherheitskräfte überführten den mutmaßlichen Dieb in dem Gebäude und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, er sitzt nun in Untersuchungshaft.