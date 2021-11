Päckchen mit volksverhetzendem Inhalt in Mannheim und Heidelberg sichergestellt

Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim und Heidelberg fahnden nach dem Absender von Postsendungen mit volksverhetzendem Inhalt. Empfänger waren mehrere Burschenschaften.

In den vergangenen Tagen sind im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere Päckchen sichergestellt worden, die Schriftstücke mit volksverhetzendem Inhalt enthielten. Darin werde unter anderem der Holocaust geleugnet, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Studenverbindungen erstatten Strafanzeige

Die Päckchen waren an drei Studentenverbindungen in Mannheim und zwei in Heidelberg adressiert. In einem beiliegenden Schreiben fordert der unbekannte Absender die weitere Verbreitung der volksverhetzenden Botschaften. Die Vertreter der jeweiligen Studentenverbindungen haben daraufhin Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Hintergründe noch unklar

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen des Staatsschutzes bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim dauern eigenen Angaben zufolge an.