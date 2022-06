Polizei ermittelt nach Einbrüchen in der Region

Die Polizei ermittelt aktuell bei mehreren Einbrüchen in der Region, unter anderem in Mannheim, Weinheim und Waldwimmersbach. In Weinheim brachen Unbekannte in einen Verkaufsstand ein und stahlen laut Polizei einen niedrigen vierstelligen Betrag. In Neckargemünd sollen Unbekannte ein Vereinsheim aufgebrochen haben. Geklaut wurde unter anderem diverse Flaschen Alkohol, der weitere Sachschaden ist noch unklar. Ebenfalls am Feiertag hatte ein Zeuge einen Einbruch auf dem Gelände einer Firma gemeldet. Aufgebrochen wurden unter anderem mehrere Container, gestohlen wurde Bargeld. Und in Mannheim stahlen Unbekannte ebenfalls Bargeld aus einer Kneipe in der Neckarstadt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für die Vorfälle.