Nachdem die Polizei am Freitagabend wegen Partylärm zu einer Wohnung in den Mannheimer Quadraten gerufen worden war, hat sie einen Mann festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Er muss eigentlich eine zweieinhalbjährige Haftstrafe verbüßen. Der 26jährige hatte sich bei der Überprüfung hinter der Tür versteckt. Der Lärm in der Wohnung kam von einer kleinen Geburtstagsparty, die von drei anderen für ihn veranstaltet wurde. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die anderen Partygäste wurden wegen des Verstoßes gegen die Coronaregeln angezeigt.