Der Mann, der am Morgen im Mannheimer Stadtteil Rheinau mit einer Waffe am Fenster hantiert hatte, leidet möglicherweise an einer psychischen Erkrankung. Einsatzkräfte überwältigten ihn in seiner Wohnung.

Anwohner hatten den Mann am Donnerstagmorgen bei der Polizei gemeldet, nachdem er mit einer Waffe am Fenster hantiert haben soll. Zunächst hieß es, er würde aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses schießen. Keine Schüsse aus Fenster Am frühen Nachmittag teilte die Polizei jedoch mit, der 58-Jährige habe nicht aus seinem Fenster geschossen. Bei der Waffe handele es sich um ein Luftdruckgewehr, das über 18-Jährige ohne Erlaubnis führen dürfen. Einsatzkräfte überwältigen bewaffneten Mann Nachdem die Polizei mit einer Verhandlungsgruppe keinen Kontakt zu dem Mann herstellen konnte, sei gegen 11.30 Uhr der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann mit einem kleinen Klappmesser bewaffnet gewesen. Er wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei sind vor einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Ein Mann war nach Angaben von Anwohnern zuvor mit einer Waffe an einem Fenster gesichtet worden. dpa Bildfunk Picture Alliance/ Rene Priebe Waffen in der Wohnung sichergestellt In der Wohnung konnten die Beamten ein Luftdruckgewehr und das Klappmesser des Mannes sicherstellen. Munition wurde nicht gefunden. Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 58-jährigen Mann mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit. Laut Polizei ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes. Der 58-Jährige wird im Anschluss seiner medizinischen Versorgung einem Facharzt vorgestellt. Die Ermittlungen dauern an. #Mannheim #Rheinau: Mann hantiert mit Waffe am Fenster, Großaufgebot an Polizeikräften vor Ort https://t.co/jDC1amufd9 Polizei Mannheim, Twitter, 5.3.2020, 10:18 Uhr