Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrere sogenannte Corona-Partys im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim aufgelöst. Die Partygäste hätten sich größtenteils uneinsichtig gezeigt, so die Polizei. In einer 50-Quadratmeter-Wohnung in Mannheim-Schönau feierten den Angaben zufolge 23 Personen einen Geburtstag. Die Gastgeberin und die Gäste wurden angezeigt. In der Mannheimer Innenstadt verbarrikadierten sich in einer Wohnung zunächst 15 Partygäste, unter anderem auf dem Balkon. Die Beamten schickten alle Gäste nach Hause und zeigte sie an. In Heidelberg versteckten sich beim Eintreffen der Polizei bei einer Kellerparty drei Frauen unter einem Wäscheständer, ein Mann verbarg sich hinter einer Waschmaschine.