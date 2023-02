Nach einem Hausbrand am frühen Sonntagmorgen in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine 60-jährige Bewohnerin gestorben. Das gab das Polizeipräsidium in Mannheim bekannt.

Bei einem Großbrand in Bammental hatte sich der im Haus lebende 37-jährige Sohn noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus den Flammen retten können. Nach Angaben der Polizei trug er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für seine 60-jährige Mutter, die sich im Dachgeschoss der Doppelhaushälfte aufhielt, kam hingegen jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur tot bergen. Über 100 Rettungskräfte im Einsatz Bei dem gegen 2 Uhr morgens ausgebrochenen Brand in der Bammentaler Schwimmbadstraße war ein Großaufgebot von mehr als 100 Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräften im Einsatz. Auch fünf Seelsorger betreuten die Menschen vor Ort. Das Haus wurde von den Flammen stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Flammen haben das Haus in Bammental komplett zerstört. DPA Tele News Network Rauchgasvergiftungen bei Nachbarn der Doppelhaushälfte Zwei weitere Bewohner der angrenzenden Doppelhaushälfte, die ebenfalls von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde, erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasvergiftungen. Auch ihre Wohnung ist derzeit unbewohnbar, sie wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Der bei dem Brand entstandene Schaden lässt sich laut Polizei noch nicht genau beziffern. Ersten Schätzungen zufolge dürfte er aber in einem mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.