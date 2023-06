Polizei beschlagnahmt unter anderem in Mannheim kiloweise Drogen

per Mail teilen

Rauschgiftfahnder haben bei Wohnungsdurchsuchungen in Mannheim, im Raum Ludwigshafen und in Lampertheim (Kreis Bergstraße) kiloweise Drogen sowie 250.000 Euro gefunden.

Polizisten und Drogenfahnder haben im Zuge eines größeren Ermittlungsverfahrens zwölf Wohnungen in Mannheim, Lampertheim (Kreis Bergstraße) sowie im Raum Ludwigshafen nach Drogen durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt nahmen die Beamten drei mutmaßliche Drogendealer fest. Sie sitzen bereits in Untersuchungshaft.

250.000 Euro in Bar und fast 30 "Krypto-Handys" beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen entdeckten Polizei und Drogenfahndung etwa 17 Kilogramm Cannabis, rund elf Kilogramm Amphetamin, circa drei Kilogramm Haschisch, über 250 Gramm Kokain sowie 23 Cannabispflanzen.

Neben den Drogen beschlagnahmten die Einsatzkräfte darüber hinaus etwa 250.000 Euro Bargeld sowie fast 30 Mobiltelefone. Die abhörsicheren Mobiltelefone, genannt "Krypto-Handys", sollen bei den Drogengeschäften benutzt worden sein. Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an, so die Staatsanwaltschaft.