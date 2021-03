per Mail teilen

Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim ermitteln derzeit wegen mehrerer Fälle der unerlaubten Einfuhr von Hundewelpen aus dem Ausland. Anfang März wurden in einem Anwesen in Mannheim-Käfertal 10 Hundewelpen beschlagnahmt. Der Raum war von Kot und Urin verunreinigt, außerdem stand kein Wasser oder Futter für die Tiere bereit. Die Welpen wurden offenbar aus Bulgarien eingeführt, so die Polizei. Auch ein Mann aus dem Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt hatte Ende Februar zwei Hunde aus Ungarn eingeführt, um sie hier gewinnbringend zu verkaufen. Auch diese Welpen wurden unter erbärmlichen Bedingungen gehalten.