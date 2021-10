Politikberater: Störung des SWR-Berichts "geht gar nicht"

CDU-Politiker Thomas Hornung hat den Abbruch eines SWR-Liveberichts ausgelöst, Parteifreunde fordern seinen Austritt. Politikberater Klaus-Peter Schmidt-Deguelle sagte im SWR-Interview, die CDU müsse Konsequenzen ziehen.

SWR: Sie haben selbst als Fernsehreporter gearbeitet. Wie hätten sie in so einem Fall wohl reagiert?

Klaus-Peter Schmidt-Deguelle: Ich glaube, ich hätte härter reagiert als die Kollegin, und ich muss ihr ein großes Lob aussprechen: So besonnen, wie sie die Live-Schalte abgebrochen hat, das wäre manchem wahrscheinlich anders passiert, mir auch.

"Ich hätte diesen Herrn Hornung angeschnauzt."

Ich hätte, glaube ich, dort noch wütender reagiert und diesen Herrn Hornung angeschnauzt. Es ist überhaupt keine Frage, dass so etwas nicht geht, zumal der Kollegin dieser Platz ja zugewiesen worden war, an dem die Live-Schalte stattfinden sollte. Und da kann nicht irgendjemand daherkommen und das unterbrechen.

Stadtrat Thomas Hornung (CDU) hatte am Freitagabend eine Fernseh-Schalte des SWR gestört. dpa Bildfunk picture alliance/ Anna Logue/ privat/ dpa Anna Logue

Manche sagen jetzt ja, so etwas kennen wir bislang eigentlich nur von der AfD oder von Pegida-Demos. Ist dieser Vergleich vielleicht etwas übertrieben oder tatsächlich realistisch?

In der Sache ist es realistisch, weil das ja des Öfteren auf AfD-Parteitagen, auf AfD-Wahlkampfveranstaltung passiert ist - auch von Nicht-Parteimitgliedern, aber auch von AfD-Funktionären. Es ist sicherlich nicht vergleichbar, was die Intensität und die Brutalität angeht, mit der manchmal dort gegen Journalistenkollegen vorgegangen worden ist. Aber es ist ein Fall, der keine Schule machen darf. Und von daher haben die beiden CDU-Landtagsabgeordneten, die seinen Austritt aus der Partei fordern, sicher recht.

Ist dieser Vorfall denn insgesamt ein Symptom dafür, dass sich das Verhältnis zwischen Politik und Medien verschlechtert hat?

Das kann man so sehen, man muss es nicht unbedingt. Denn diese Person Hornung ist ja offenbar auch ein Überzeugungstäter. Und das kann man nicht der gesamten Partei, der CDU, unterstellen. Aber das Klima zwischen Journalisten und Politikern, das Klima zwischen Journalisten und engagierten Menschen, die anderer Meinung sind, ist natürlich insgesamt härter geworden. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren im Zusammenhang auch mit der Corona-Protestbewegung ja zigfach Übergriffe gegen Journalisten gehabt. Da sind Kameraleute niedergeschlagen worden, es ist Equipment zerstört worden. Alles das hat es ja gegeben, und es fühlen sich immer mehr Leute berechtigt, in die Freiheit der Presse einzugreifen.

So berichtete SWR Aktuell am Freitag, 22. Oktober 2021, über den Abbruch der Live-Schalte:

Andere CDU-Politiker haben sich ja von Hornungs Verhalten distanziert und auch seinen Parteiaustritt gefordert. Wenn er das jetzt nicht selbst tut, müsste dann die CDU ihn rauswerfen, um ein klares Zeichen zu setzen?

Das muss die CDU entscheiden. Ich will mich da nicht einmischen. Ich kenne auch die Satzung der CDU Baden-Württemberg nicht, ob das vor so einem Hintergrund möglich wäre. Ich wäre aber für ein klares Zeichen in die Öffentlichkeit, für ein klares Zeichen auch an die übrigen Parteimitglieder, dass sich so etwas nicht wiederholen kann.

Welches klare Zeichen für die Pressefreiheit müsste die CDU denn sonst noch setzen - vielleicht auch bundesweit?

Es ist ja verurteilt worden. Es muss klargestellt werden, dass so etwas nicht passieren darf, dass nicht nur die öffentlich-rechtliche Medien, sondern jedes Medium, das sich akkreditieren lässt, auch das Recht hat von dort zu berichten. Und ein solcher Vorfall darf sich nicht wiederholen. Das muss die CDU klarstellen.